L'aéroport d'Abou Dhabi annonce l'ouverture d'un important terminal

Le nouveau terminal permettra de recevoir "79 avions en même temps" et "jusqu'à 45 millions de visiteurs par an", ont-elles ajouté.

Doté d'une superficie de 742.000 mètres carrés, il est, selon elles, "l'un des plus grands au monde" et contribuera à positionner la capitale émiratie comme une destination touristique et un "centre mondial pour le commerce et les affaires".

Abou Dhabi a accueilli 10 millions de passagers au cours des six premiers mois de 2023, contre plus de 41 millions pour l'aéroport de l'émirat voisin de Dubaï, l'un des plus fréquentés au monde.

L'Arabie saoudite s'est lancée aussi dans la course, avec d'ambitieux plans d'expansion, dont celui de l'aéroport de Ryad, où la capacité d'accueil devrait atteindre 120 millions de passagers par an d'ici 2030 et 185 millions d'ici 2050.