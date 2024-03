L'aéroport d'Anvers souhaite accueillir plus de passagers sans augmenter le nombre de vols

L'aéroport d'Anvers, situé à Deurne, souhaite accueillir plus de passagers sans augmenter le nombre de vols par an, a-t-il annoncé mercredi. Le permis environnemental de l'aéroport expirant à la mi-juin, il a récemment présenté un nouveau rapport d'impact environnemental aux habitants de la région.

Selon le scénario élaboré par la Région flamande, près d'un demi-million de passagers pourront être accueillis annuellement dans l'infrastructure d'ici la fin de la décennie. L'aéroport d'Anvers en accueillait en moyenne 300.000 par an durant la période précédant la pandémie de coronavirus.

Une telle augmentation du nombre de passager serait réalisable sans augmenter le nombre de vols, grâce à des appareils de nouvelle génération, plus propres, silencieux et avec une plus grande capacité, selon l'infrastructure anversoise.