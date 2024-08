L'aéroport de Charleroi de nouveau opérationnel après des réparations effectuées d'urgence

La piste de décollage et d'atterrissage de l'aéroport de Charleroi était de nouveau opérationnelle peu après 16h30 samedi. Plus tôt dans l'après-midi, des "réparations urgentes et indispensables" ont été effectués sur la piste pour assurer la sécurité des passagers, avait indiqué une porte-parole de l'aéroport wallon à l'agence de presse Belga.