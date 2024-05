L'aéroport de Charleroi inaugure une nouvelle esplanade face au terminal

Les travaux de cette nouvelle esplanade ont débuté en 2020. La volonté des responsables de l'aéroport était, à travers l'espace agencé différemment, d'améliorer l'expérience du passager en apportant sur le site davantage de "confort, de choix et de facilités". À côté du Mobility Center et des points de vente, une zone détente et une plaine de jeux ont notamment vu le jour.

Présent depuis 2010 à l'aéroport de Charleroi, l'opérateur de bus Flibco ne disposait jusqu'ici d'aucun bâtiment propre. Le Mobility Center, dans lequel il a investi 4 millions d'euros, lui permettra de remédier à cette absence et de proposer une salle d'attente et des points de vente digitaux. Aujourd'hui, l'opérateur est à l'origine de quelque 2.100 mouvements hebdomadaires au départ ou à l'arrivée de l'aéroport de Charleroi vers la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg et la France.