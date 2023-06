L'aéroport de Genève touché par une grève vendredi matin

Il n'y aura ni décollage ni atterrissage vendredi à l'aéroport international de Genève - le deuxième de Suisse - entre 06H00 et 10H00 en raison d'une grève du personnel de l'entreprise, a-t-on appris auprès de Genève Aéroport.

Jeudi par exemple, il y avait 42 vols au départ de Genève Cointrin sur cette plage horaire et 30 à l'arrivée.

Cette grève est historique: il s'agit de la première concernant le personnel de l'aéroport employé selon un contrat de droit public (et non des collaborateurs externes, eux aussi vitaux pour son fonctionnement), au cours des 104 ans d'histoire de Cointrin, souligne le quotidien Le Temps.

Genève Aéroport invite les passagers "à se mettre en contact avec leur compagnie aérienne et à suivre les démarches indiquées" et "présente ses excuses à tous les passagers et leurs familles pour les possibles désagréments."

Sur la période de janvier à mai, l'aéroport a accueilli près de 6,8 millions de passagers, selon les statistiques officielles.