L'aéroport de Liège poursuit ses activités malgré les chutes de neige

En région liégeoise, les premiers flocons ont commencé à tomber vers midi. Au vu des prévisions météorologiques, le plan neige avait été activé en amont à Liege Airport. Les équipes sont donc à pied d'œuvre pour épandre du sel et dégager les pistes et les parkings des avions. Aucun décollage ni atterrissage n'a, jusqu'ici, dû être annulé.

"Les équipes continuent de nettoyer les pistes et parkings mais vu qu'il ne cesse de neiger et sachant que des vols ont déjà été annulés du côté de l'Allemagne à cause de pluies verglaçantes, on s'attend à devoir arrêter l'un ou l'autre vol", a précisé Christian Delcourt.