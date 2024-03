L'aéroport de Liège un peu moins noctambule

Les activités nocturnes se réduisent à l'aéroport de Liège au profit d'opérations menées désormais en journée. L'an dernier, il n'y avait plus qu'un tiers des vols effectués la nuit contre 52% deux ans auparavant. L'activité n'en est pas moins intense. Sur les deux premiers mois de 2024, le nombre de vols a augmenté de 15%, à 4.147 mouvements, et le tonnage de 13% par rapport à janvier et février 2023, ont fait savoir jeudi les responsables de Liege Airport, plus importante base aérienne cargo du pays.

La réorganisation des activités européennes de Fedex et le transfert de deux tiers de ses activités à Paris début 2022 contribuent à réduire le nombre de vols de nuit à Bierset. Mais ce départ n'a pas engendré de recul de l'activité.

Plus de 40 compagnies aériennes cargo opèrent désormais régulièrement à l'aéroport de Liège et le client le plus important ne représente pas plus de 15% du total des volumes manutentionnés sur l'aéroport. Cinq nouvelles compagnies aériennes ont rejoint Liège depuis le début de l'année (Compass Cargo Airlines, My Freighter, Hong Kong Air Cargo Carrier, Turkish Cargo, Egyptair Cargo), explique-t-on.