L'AFSCA retire de la vente des biscuits pour allergènes non mentionnés

L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) communique vendredi avoir décidé de retirer de la vente des biscuits "Shirin Manesh" et des "erwtenkoekjes", dans les deux cas, en raison de la présence d'allergènes non mentionnés sur l'étiquette. A savoir la présence d'amandes et de blé dans les "Shirin Manesh" et de pistaches dans les "erwtenkoekjes".