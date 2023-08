"L'agriculture, source d'avenir": la 33e foire de Battice aura lieu les 2 et 3 septembre

Le thème de cette 33e édition sera ainsi développé sur le champ de foire de diverses façons, et plus uniquement dans le hall en bois, ont expliqué les organisateurs: Smartfarming, travail de sensibilisation et de préservation de l'environnement, solutions technologiques pour améliorer le bien-être animal et faciliter le travail dans les exploitations, et producteurs locaux seront ainsi mis en valeur tout au long du premier week-end de septembre.

L'événement débutera avec l'école des jeunes (21e édition), une formation unique qui a pour but d'apprendre aux 13-25 ans à mieux présenter leurs bêtes durant les concours, dans le respect du bien-être animal. Au total, 16 pays seront représentés, dont la Nouvelle-Zélande.