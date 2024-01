L'alerte rouge levée à La Réunion après le passage du cyclone Belal

Alors que le cyclone a frappé mardi l'île Maurice, plus à l'est dans l'océan Indien, les autorités du territoire ultramarin ont décidé de "lever l'alerte rouge à partir de 12H00 aujourd'hui" (09H00 HB), a déclaré le préfet de l'île Jérôme Filippini devant la presse, appelant les Réunionnais à rester prudents, notamment sur les routes.

"Côté infrastructures, 42 % des habitants n'ont plus internet, 40% des antennes relais sont hors-services, 32 % des foyers n'ont pas d'électricité, 17 % ont un accès compliqué ou impossible à l'eau, et 7% ne reçoivent plus la TNT et la radio", a énuméré le préfet.