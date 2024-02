A l'Alpe d'Huez, la station de ski est victime de son succès: "Oui, nous sommes inquiets", note le maire

Partager:

Le réchauffement climatique perturbe les sports d’hiver. Certaines stations manquent de neige pour satisfaire les amateurs de ski mais ce n’est pas le cas de l’Alpe d’Huez. La station située dans les Alpes fait face à un afflux de skieurs. S’il est encore trop tôt de parler de saturation, les responsables de la station envisage des mesures pour limiter le nombre de touristes.



L’Alpe d’Huez est un véritable paradis pour les amateurs de glisse. Sur les pistes, ils sont nombreux à profiter d’une couche de neige généreuse et vu le monde, il faut parfois bien choisir le moment pour sortir skier. "C'est sympa de skier sur l'heure du midi, car il y a moins de monde, mais sur les pistes, on ne sent pas trop le monde, c'est surtout lorsqu'il faut prendre le télésiège", note Claire, skieuse. En effet, au pied des télésièges, la situation est différente : les files d’attente sont longues et l'embouteillage est assuré. "Il y a des queues pas possibles, 45 minutes pour remonter parfois", explique Anne, autre skieuse. À lire aussi 40% d'accidents de ski en moins que l'an dernier

Située à plus de 1.800 mètres d’altitude, la station attire les touristes venus chercher la neige, devenue plus rare dans d’autres stations. Avec un taux de remplissage supérieur à 90 %, des restaurants proposent 2 voire 3 services et seuls 5 à 15% du domaine sont réellement utilisés par les 25.000 skieurs présents. De ce fait, la saturation du site devient une menace. "Comment on va pouvoir continuer d'accueillir autant de clients ? On ne le sait pas, mais à un moment, on devra dire stop", note Fabrice Boutet, directeur général de la Société d'aménagement touristique de l'Alpe d'Huez. La situation oblige les responsables à s’adapter. Les tarifs promotionnels pour certains forfaits pourraient disparaître. "Depuis quelques années, à l'Alpe d'Huez, nous avons des tarifs promotionnels intéressants et pour l'année prochaine, vu la fréquentation, on devrait les limiter", note François Badjily, directeur de l'office de tourisme de l'Alpe d'Huez. À lire aussi Harry et Meghan font une sortie de Saint-Valentin remarquée... en handiski