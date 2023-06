Lancement des travaux de rénovation de l'Aviation Talent Hub à Brussels Airport

Le hub sera installé dans un bâtiment de 3.500 m2, situé sur la Ringlaan à Brussels Airport. Il accueillera des salles de classe traditionnelles et des espaces de pratique. Il abritera aussi un centre de formation aux technologies numériques de pointe. La rénovation comprendra également l'aménagement d'espaces de bureaux, de salles de réunion et d'espaces événementiels.

"Notre objectif est de proposer non seulement une formation professionnelle dans le domaine de l'aviation, mais également de rendre les emplois à l'aéroport plus attractifs et d'attirer de nouveaux talents. Avec ce nouveau hub, nous renforçons notre offre de formation aéronautique sur le site et nous assurons un flux durable de main-d'œuvre pour le développement futur de l'écosystème de Brussels Airport", explique Isabelle Borli, directrice générale d'Aviato Academy.