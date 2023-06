Lancement d'une campagne grand public sur le bon usage des médicaments

"Nous sommes les plus gros consommateurs de médicaments en Europe, ce qui rend cet enjeu d'autant plus important", a souligné mardi Christelle Ratignier-Carbonneil, directrice générale de l'ANSM, en présentant cette campagne à la presse.

D'après une étude menée en 2021 pour l’ANSM par l'institut Viavoice, trois Français sur dix adaptent, par eux-mêmes, la dose ou la durée des médicaments qui leur ont été prescrits.

Un Français sur cinq prend des doses plus fortes ou plusieurs médicaments en même temps pour soulager plus vite les symptômes. Près d’un Français sur deux donne un médicament à un proche car il a des symptômes similaires, un sur dix le fait même systématiquement ou souvent. Et 34% considèrent comme plutôt pas risqué ou pas du tout risqué de prendre un médicament périmé.

Les réseaux sociaux jouent "un rôle amplificateur" dans ce mésusage, a observé Mme Ratignier-Carbonneil.