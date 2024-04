Lancement d'une plateforme de gaming pour des personnes en situation de handicap mental

Abilis, réseau de 27 foyers qui offre des lieux de vie et d'épanouissement à 1.200 personnes en situation de handicap en Belgique et en France, a inauguré vendredi à Mons "Zea", sa plateforme de gaming destinée aux personnes en situation de handicap mental.

Selon Abilis, ce type de plateforme, dite d'"exergaming", est une première en Belgique. "Elle constitue un exemple du modèle belge en matière d'accompagnement des personnes en situation de handicap", a indiqué la directrice générale du réseau, Anne-Sophie Marsin. "Notre approche consiste à s'appuyer sur les capacités de la personne et ses envies et non sur ses déficiences."

La plateforme "Zea" propose une méthode de soin alternative: on y trouve, notamment, un espace de jeu vidéo sur grand écran, des consoles de jeu adaptées, une salle de musicothérapie, une salle de cinéma adaptée, un espace de relaxation et de massage, des espaces de handisports, ou encore les commodités permettant aux personnes porteuses de handicap d'y en toute sérénité. Elle est encadrée par une équipe pluridisciplinaire.