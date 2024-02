Lancia dévoile sa nouvelle Ypsilon, symbole de sa "renaissance"

La marque automobile italienne Lancia, l'une des belles endormies de Stellantis, a dévoilé mercredi sa nouvelle Ypsilon, plus spacieuse et sophistiquée que l'actuelle citadine, en version 100% électrique, première étape de sa "renaissance" et tremplin pour une reconquête de l'Europe.

La dernière-née de Stellantis sera dans un premier temps disponible en Italie à 1.906 exemplaires, une série limitée conçue en partenariat avec la marque de mobilier de design Cassina. Ce nombre rappelle l'année de fondation de Lancia.