L'animateur Stéphane Plaza jugé à l'été pour des violences sur deux anciennes compagnes

Il a ensuite été placé en garde à vue et a été confronté à au moins l'une des plaignantes, selon une source proche de l'enquête.

A l'issue de sa garde à vue, il a été présenté à un magistrat du parquet qui lui a remis une convocation pour des violences habituelles physiques et psychologiques par concubin entre août 2018 et avril 2022 sur l'une de ses anciennes compagnes, ainsi que pour des violences habituelles psychologiques par concubin sur une autre femme entre décembre 2021 et septembre 2022, a détaillé le parquet de Paris, sollicité par l'AFP.

Une incapacité de travail supérieure à huit jours a été établie pour les deux femmes, a précisé la même source.