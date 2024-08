L'application Recycle! de Bebat franchit le million d'utilisateurs actifs en Belgique

L'application évoluera prochainement pour répondre davantage aux besoins des utilisateurs, à l'initiative de Bebat et de l'ASBL Fost Plus. "Les indications de tri seront désormais présentées par objet ou emballage et non plus uniquement par catégorie. Les utilisateurs pourront ainsi saisir l'objet ou l'emballage dont ils souhaitent se débarrasser dans une barre de recherche, et l'application indiquera dans quelle catégorie de déchets il doit être trié", a encore expliqué l'organisation.