L'assemblage de voitures, un secteur florissant en Belgique, selon Alexander De Croo

Le Premier ministre Alexander De Croo a visité Volvo Car Gent mardi matin. Il a qualifié l'usine de "success story", ajoutant que l'assemblage de voitures est, selon lui, un secteur porteur en Belgique. Le Premier ministre a visité le centre de formation, l'atelier de peinture et la zone d'essai à bord d'une Volvo entièrement électrique.

Volvo Car Gent emploie plus de 7.000 personnes. Plus de 500 personnes ont rejoint l'entreprise depuis le début de l'année 2023. Chaque semaine, 30 à 35 nouveaux employés rejoignent l'entreprise. "Une véritable histoire à succès a été construite ici", a déclaré le Premier ministre en faisant l'éloge de l'usine automobile de Gand. "Il y a dix ans, nous nous demandions si nous allions encore assembler des voitures dans notre pays. Aujourd'hui, ces assemblages sont plus forts que jamais. Cela montre que l'activité industrielle en Belgique a un réel avenir."

Volvo Car Gent organise des cours de formation pour les nouveaux employés et des formations pour des membres du personnel à la Volvo Car Academy. Volvo assure cette formation complémentaire afin de pourvoir les postes vacants pour certains profils techniques.