L'assureur P&V dépasse pour la première fois les 2 milliards d'encaissement de primes

L'assureur P&V a franchi pour la première fois l'année dernière le seuil de 2 milliards d'encaissement de primes, indique-t-il jeudi. Les primes d'assurance vie représentaient un peu plus de la moitié de ce montant (51%). Le bénéfice net du groupe a plus que doublé, à 69 millions d'euros, contre 28 millions en 2022. Le groupe a réinvesti la majeure partie de ces gains.

L'an dernier, P&V a aidé quelque 200.000 clients à gérer leur sinistre. La branche "assurances non vie" a réalisé un meilleur résultat en raison de l'absence de grandes catastrophes naturelles en 2023 et grâce à "l'amélioration intrinsèque de la qualité du portefeuille", analyse P&V. Le résultat dans la branche "assurances vie" a profité de son côté de l'évolution favorable des marchés financiers et de mesures internes. Plus de 36.500 clients et affiliés en assurance groupe ont reçu l'an dernier le versement de leur capital pension, détaille encore P&V.

L'année dernière a été synonyme de croissance pour l'assureur. La coopérative compte désormais plus d'un million de clients, dont 845.000 particuliers et 160.000 organisations. P&V compte également plus de 500.000 affiliés en assurance groupe. "Pour la cinquième année consécutive, nous affichons une croissance supérieure à celle du marché", se réjouit le groupe.