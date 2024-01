L'audit préliminaire sur bpost ne sera pas publié

L'audit externe réclamé par le gouvernement sur bpost afin de déterminer s'il y avait eu surfacturation concernant la concession pour la distribution des journaux et des magazines a débouché sur un rapport intermédiaire que le SPF Économie refuse de divulguer, lit-on mardi dans L'Echo. Une analyse plus approfondie va être lancée.

"Le rapport intermédiaire comporte des données sensibles, non seulement pour bpost, mais également pour d'autres acteurs du marché postal. En outre, il contient des informations sensibles pour les marchés boursiers, ce qui pourrait avoir un impact direct sur le cours de l'action s'il était publié", explique la présidente du SPF Économie dans un courrier récent adressé à Jean-Marc Delizée (PS), le président de la commission Mobilité et Entreprises publiques de la Chambre.

Une deuxième analyse plus approfondie va être lancée, sans doute courant mars, en vue de l'élaboration d'un rapport final. C'est seulement à ce moment-là qu'on y verra plus clair et qu'il sera possible de savoir si le gouvernement a trop payé pour la concession de distribution des journaux.