L'Australie dévoile son plan d'investissement dans les énergies vertes

L'Australie, l'une des plus importantes puissances minières du monde, a annoncé jeudi un plan visant à injecter des fonds publics dans l'industrie manufacturière et les énergies propres, rejoignant ainsi la course mondiale à la construction d'une économie plus propre et résiliente. Le Premier ministre Anthony Albanese a dévoilé un programme destiné à aider l'Australie à rivaliser avec ses partenaires mondiaux qui accordent des subventions massives aux nouvelles industries.

Baptisée "Future Made in Australia Act", cette loi, qui doit être adoptée cette année, marquera une rupture avec les politiques de libre-échange de l'Australie en matière de commerce et d'investissement, en vigueur depuis des décennies. "Nous devons être prêts à rompre avec les vieilles orthodoxies et à actionner de nouveaux leviers pour faire avancer l'intérêt national", a déclaré le Premier ministre du Parti travailliste de centre-gauche. Bien qu'aucun chiffre n'ait été donné, le programme d'incitation financé par le contribuable vise à concurrencer les efforts d'autres pays, tels que les investissements massifs du président américain Joe Biden dans le cadre de la loi américaine sur la réduction de l'inflation.

D'autres partenaires commerciaux, dont la Chine, l'Union européenne, le Canada et le Japon, ont également investi dans leur base industrielle et leurs capacités de production. "L'Australie ne peut pas se permettre de rester sur la touche. Le fait d'être dans la course ne garantit pas notre succès, mais le fait de rester à l'écart garantit l'échec", a mis en avant M. Albanese. Selon lui, les changements climatiques et économiques en cours sont "tout aussi importants que la révolution industrielle ou la révolution de l'information - et plus rapides et plus vastes que les deux".