L'autorité allemande de régulation découvre un système d'émissions interdit dans la BMW X3

On estime qu'il existerait entre 100.000 et 150.000 unités de ce SUV dans toute l'Europe. Le constructeur automobile allemand coopère et a soumis un plan de mise à jour du matériel et des logiciels, précise le régulateur.

Selon l'organisme de surveillance, une réduction de la recirculation des gaz d'échappement se produit dans les véhicules lorsque la climatisation est en marche. Par ailleurs, cette réduction apparaît également à des températures extérieures si éloignées des valeurs normales qu'elle devient problématique. Les véhicules réduisent ainsi de manière "inacceptable" l'efficacité de la réduction des émissions nocives, selon le régulateur.