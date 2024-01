L'autorité US de la concurrence enquête sur les investissements dans l'IA générative

L'autorité américaine de la concurrence (FTC) a annoncé jeudi avoir lancé une enquête sur les "investissements et partenariats dans l'intelligence artificielle (IA) générative", visant les entreprises leaders du secteur, à commencer par OpenAI et son principal investisseur Microsoft, ainsi que Google et Amazon.

Selon la FTC, l'enquête porte sur les partenariats et les investissements des entreprises avec les fournisseurs d'applications d'IA. Ce faisant, le gendarme des marchés cherche à mieux comprendre les relations et la concurrence entre ces entreprises.

"L'histoire montre que les nouvelles technologies peuvent créer de nouveaux marchés et une concurrence saine", a expliqué Lina Khan, présidente de la FTC, dans un communiqué publié sur le site web de l'autorité de régulation. "Notre enquête permettra de déterminer si les investissements et les partenariats menés par les entreprises dominantes risquent de perturber l'innovation et de nuire à la concurrence loyale."

Outre Alphabet (maison-mère de Google), Microsoft et Amazon, les sociétés d'IA OpenAI et Anthropic ont également été sollicitées. Les entreprises assignées ont 45 jours pour répondre et fournir les informations demandées.

L'essor de l'IA générative depuis un an grâce au succès de ChatGPT (OpenAI) entraîne une course effrénée au développement et déploiement des programmes informatiques capables de produire textes, sons et images sur simple requête en langage courant.