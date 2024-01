L'avion de la légendaire Amelia Earhart potentiellement retrouvé, selon des explorateurs

La société américaine Deep Sea Vision (DSV) affirme que l'image a été captée après des recherches étendues dans une zone à l'ouest de l'île Howland, un récif inhabité perdu au milieu du Pacifique entre l'Australie et Hawaï.

Près d'un siècle plus tard, les restes de l'aéronef de la pionnière américaine de l'aviation Amelia Earhart pourraient avoir été retrouvés au fond de l'océan Pacifique, selon une entreprise d'exploration marine qui a publié lundi une image sonar.

Avec son navigateur Fred Noonan, Amelia Earhart avait décollé le 20 mai 1937 d'Oakland, en Californie, pour devenir la première femme à effectuer un vol autour du monde, cinq ans après avoir été la première femme à traverser l'Atlantique en solitaire.

Mais les deux avaient disparu le 2 juillet après avoir décollé de Lae, en Papouasie Nouvelle-Guinée, pour un vol éprouvant de 4.000 km. Ils devaient se réapprovisionner en carburant sur l'île Howland, mais n'y sont jamais parvenus.

Cette disparition est restée l'un des mystères les plus intrigants de l'histoire de l'aviation, engendrant des dizaines de livres, films, et théories plus ou moins farfelues.