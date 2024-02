Le BEL 20 a augmenté ses pertes en fin de journée

Umicore (19,42) et Solvay (23,48) suivaient avec des pertes de 2,61 et 2% alors que Galapagos (33,98) regagnait 2,78% après sa chute de 8% de vendredi, UCB (96,64) s'appréciant de 0,23% tandis que arGEN-X (376,20) et Syensqo (82,87) cédaient 0,37 et 1,35%. AB InBev (58,27) cédait 0,34%, Ageas (39,59) et KBC (64,00) reculant de 1,05 et 0,12% tandis que les immobilières voyaient Aedifica (54,50) et Cofinimmo (60,50) abandonner 1,98 et 1,47%, WDP (25,18) se dépréciant de 1,18%.

Aperam (28,63) et D'Ieteren (178,40) valaient 0,77 et 0,17% de plus que vendredi tandis que Melexis (79,50) remontait de 0,82%, GBL (70,42) et Elia (101,70) perdant par contre 1,15 et 0,59%.