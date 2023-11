Le BEL 20 bondit, immobilières en tête

Les marchés européens progressaient vivement jeudi matin, réagissant positivement au maintien des taux annoncé par la banque centrale américaine (Fed). L'indice BEL 20 se distinguait par un bond de 2,6% à 3.466 points avec tous ses éléments dans le vert, actions immobilières en tête.

Aedifica (56,75) et Cofinimmo (63,50) bondissaient ainsi de 6,4% en compagnie de WDP (24,96), positive de 5,6%, Melexis (72,90) et Umicore (23,42) grimpant de même de 6,9 et 5,4%. AB InBev (54,44) progressait de 2%, KBC (53,10) et Ageas (36,50) de 2,3 et 0,2%, D'Ieteren (145,40) et Elia (92,55) de 3,8 et 3,2%, Aperam (27,39) de 4,1%.

Galapagos (32,77) et arGEN-X (472,30) valaient 4,2 et 1,7% de plus que la veille, Solvay (101,50) et UCB (69,08) gagnant 2,9 et 1%. Proximus (7,94) s'appréciait de 1,6%, GBL (71,26) et Sofina (188,00) de 2,2 et 3,6%, Ackermans (143,00) et Barco (14,89) de 1,4 et 1,7%. Hors BEL 20, ING (11,70) et Belysse (0,702) se démarquaient par des chutes de 2,5 et 5,1% alors que Qrf (10,00) et Agfa-Gevaert (1,56) rebondissaient de 6,4 et 5,2%, Exmar (7,47) se distinguant par une envolée de 27% avec un cours en recul de 33,8% mais après le détachement de deux coupons.

Immobel (27,10) et Warehouses Estates (35,40) étaient également positives de 5,2 et 6%, VGP (81,75) et Care Property Invest (12,08) de 6,7 et 4,7%, Shurgard (37,20) et Xior (28,75) de 4,2 et 3%, Atenor (14,15) et Greenyard (5,69) de 4,8 et 4,6%. MDxHealth (0,287) et IBA (9,55) ajoutaient enfin 5,5 et 2,7% à leurs importants regains antérieurs. L'euro s'inscrivait à 1,0620 USD dans la matinée de jeudi, contre 1,0545 la veille vers 16h30. Le lingot d'or se négociait autour de 60.205 euros, en baisse de 250 euros.