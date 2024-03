Le BEL 20 confirme une hausse, contrairement à ses voisins européens

Malgré quelques passages dans le rouge mardi, l'indice BEL 20 devait se montrer plus résistant que ses voisins et conclure sur une hausse de 0,21% à 3.741,71 points avec 12 de ses éléments dans le vert.

Alors que Melexis (78,30) et Elia (98,75) pesaient sur la tendance en abandonnant 2,12 et 2,61%, notre indice vedette bénéficiait toujours du soutien de Syensqo (83,05), en hausse de 1,78% et, rejointe par AB InBev (57,55) et Solvay (24,10) qui gagnaient 1,66 et 1,52%.

UCB (108,65) valait 1,14% de moins que vendredi, arGEN-X (359,20) et Galapagos (31,94) s'appréciant par contre de 0,64 et 0,92%.

Après une promotion aux Etats-Unis, Onward Medical (6,30) rebondissait par ailleurs de 30,2% en compagnie d'Oxurion (0,0003) qui récupérait 50% supplémentaires, IBA (11,74) et Nyxoah (15,50) étant positives de 4,8 et 10,7% contrairement à Celyad (0,353) et Biosenic (0,027) qui chutaient de 5,6 et 10%.

Agfa-Gevaert (1,05) rebondissait enfin de 5,7% alors que Bpost (3,22) et What's Cooking (68,00) reculaient de 2,1 et 4,2%, Home Invest (15,20) et DEME (141,80) de 3,7 et 1,9%.