Le BEL 20, dans l'expectative, repasse sous les 4.000 points

Solvay (33,32) et Galapagos (26,42) suivaient avec des moins-values de 2,14 et 2,08%, tandis que arGEN-X (329,80) et Syensqo (95,59) abandonnaient 1,43 et 0,67%. Pour sa part, UCB (128,40) gagnait 1,34%.

Les immobilières voyaient Aedifica (59,80) et Cofinimmo (60,85) abandonner 0,83 et 1,38%, Elia (101,10) et Sofina (222,80) reculant de 1,17 et 1,15%. De leur côté, D'Ieteren (201,60) et Lotus Bakeries (9.940) étaient positives de 0,85 et 0,51%, celle-ci après avoir franchi la barre des 10.000 euros.