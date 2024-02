Le BEL 20 a dépassé temporairement les 3.700 points

Après avoir évolué une trentaine de minutes au-dessus des 3.700 points jeudi à l'ouverture, l'indice BEL 20 devait voir son avance s'éroder et ne plus gagner que 0,4% à 3.691 points vers onze heures avec 12 de ses éléments dans le vert.

L'indice bruxellois restait ainsi à la traine de ses voisins européens malgré le soutien de Melexis (80,65) qui remontait de 2,3% en compagnie de KBC (63,38) et Ageas (40,13), en hausse de 1,3% chacune.

Il était par contre freiné par son poids-lourd arGEN-X (366,50) qui reculait de 0,9% en compagnie de Galapagos (35,16) et Syensqo (84,56) qui cédaient 0,6 et 0,4% à l'inverse de Solvay (24,06) et UCB (95,28) qui s'appréciaient de 0,1 et 1,1%.