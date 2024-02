Le BEL 20 a dérapé de plus d'un pourcent dans l'après-midi de jeudi

Après avoir tenté de remonter à 3.700 points jeudi en milieu d'après-midi, l'indice BEL 20 devait trébucher et perdre jusqu'à 1,07% avant de se ressaisir quelque peu et confirmer une baisse de 1,04% à 3.661,42 points, ses voisins européens étant eux-mêmes partagés.

Galapagos (32,89) abandonnait également 2,40% en compagnie de Solvay (23,50) et Syensqo (82,61), négatives de 0,51 et 0,60% alors qu'UCB (106,50) ajoutait 1,43% aux 8,09% engrangés la veille.

Quatorze éléments de l'indice bruxellois étaient teintés de rouge, celui-ci étant particulièrement pénalisé par la chute de ses deux poids-lourds, arGEN-X (343,20) et AB InBev (55,72) dont les résultats étaient accueillis par des décotes de 6,87 et 3,21%.

Les résultats de Ackermans (155,30) voyaient le titre progresser de 0,52% tandis qu'Ageas (39,20) regagnait 2,46% après avoir perdu 2,70% la veille.

KBC (64,90) avait porté son recul à 1,82% alors que Proximus (7,73) et Sofina (210,60) abandonnaient 1 et 0,66%, Melexis (77,60) reculant de 1,02% à l'inverse de D'Ieteren (178,00) et Elia (102,70) qui remontaient de 1,08 et 1,68%.

Les immobilières étaient négatives avec un recul de 1,70% en Cofinimmo (57,70), Aperam (28,24) progressant par ailleurs de 1,04%.