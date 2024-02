Le BEL 20 échoue à se maintenir au-dessus des 3.700 points

Partager:

Wall Street ouvrant en nette hausse jeudi, les voisins européens du BEL 20 gagnaient plus de 1,3% vers 17 heures alors que l'indice bruxellois restait à la traine avec une avance de 0,5%, la clôture confirmant un gain de 0,51% de l'indice à 3.696,15 points après un plus-haut du jour à 3.713,00 points.

Seize éléments de notre indice vedette terminaient dans le vert, UCB (95,56) et Galapagos (35,93) en tête avec des gains de 1,44 et 1,53%, arGEN-X (373,30) et Solvay (24,22) s'appréciant de 0,92 et 0,75% alors que Syensqo (83,21) reculait de 2,03%. AB InBev (58,48) cédait de justesse 0,03% tandis que KBC (63,26) et Ageas (40,09) étaient en hausse de 1,09 et 1,21% en compagnie de Aedifica (55,85) et Cofinimmo (62,40) qui remontaient de 1,09 et 1,13%.

Melexis (79,55) et D'Ieteren (177,20) confirmaient des avances de 0,95 et 0,97% alors que Elia (101,10) et Umicore (19,80) étaient négatives de 1,84 et 0,28%. Kinepolis (42,00) gagnait par ailleurs 3,9% après avoir bondi de 10% à la publication de ses résultats, ceux de VGP (106,90) ayant été accueillis par une chute de 6%, le titre rebondissant ensuite pour une hausse finale de 2,5%. DEME (118,40) et EVS (30,50) progressaient de 2,1 et 2%, Recticel (11,24) et Azelis (19,22) s'appréciant de 2,9 et 2,3% alors qu'Exmar (7,18) perdait 2,7%.