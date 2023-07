Le BEL 20 échoue à se maintenir au-dessus des 3.800 points

À l'opposé on retrouvait Barco (20,52) avec un rebond de 3,22%, Proximus (7,26) progressant de 1,45%, Ageas (38,26) et KBC (67,18) de 1,27 et 0,96%.

Umicore (27,37) et Aperam (28,98) remontaient de 0,37 et 0,03% alors que Melexis (93,15) et D'Ieteren (155,70) étaient négatives de 0,80 et 1,02%, UCB (81,42) et Galapagos (38,16) cédant 0,73 et 0,91% tandis que Solvay (104,45) regagnait 0,67%.