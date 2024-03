Le BEL 20 efface une partie de ses pertes de la veille

Partager:

Progressant légèrement plus que ses voisins européens, l'indice BEL 20 effaçait une partie de ses pertes de la veille en remontant de 0,8% à 3.690 points vers 11h00 avec 14 de ses éléments dans le vert.

Ses poids-lourds arGEN-X (346,90) et AB InBev (55,78) remontaient timidement de 1,1 et 0,1% après leurs chutes de 6,9 et 3,2% de la veille. Aedifica (53,90) emmenait les hausses en regagnant 2,4% tandis que Cofinimmo (58,20) et WDP (25,08) regagnaient 0,9 et 1,6%.

Solvay (24,21) et UCB (107,65) s'appréciaient de 3 et 1,1%, Syensqo (82,81) regagnant 0,2% alors que Galapagos (32,56) reculait de 1%. KBC (65,94) et Ageas (39,42) étaient positives de 1,6 et 0,5%, Melexis (77,95) et Umicore (19,65) gagnant 0,4 et 1,9% alors que Proximus (7,70) cédaient 0,3%. Les résultats de Bpost (3,678) étaient accueillis par une chute de 5,2%, le titre rebondissant ensuite jusqu'à regagner 6% alors que Bekaert (50,30) voyait ses résultats salués par un bond de 9,9%.

Après résultats également, Atenor (6,30) affichait une hausse de 2,3% à l'inverse de Roularta (11,60) qui abandonnait 1,7%. DEME (132,80) se distinguait par un bond de 3,6% tandis que Agfa-Gevaert (1,11) rebondissait de 7,3% en compagnie de Recticel (11,88) et Azelis (19,62) qui gagnaient 3,1 et 3,6%. Onward Medical (4,98) et Oxurion (0,0003) remontaient enfin de 5,7 et 50% à l'inverse de Nyxoah (12,25) et Celyad (0,365) qui chutaient de 3,5 et 4,2%.