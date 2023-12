Le BEL 20 a entamé décembre du bon pied

AB InBev (58,25) progressait de 1,11% tandis que KBC (53,38) et Ageas (39,61) gagnaient 1,48 et 0,33%, Barco (15,83) remontant de 2,53% tandis que les immobilières voyaient Aedifica (58,45) et WDP (26,14) s'apprécier de 1,56 et 1,40%, Cofinimmo (65,45) de 1,32%.

Solvay (108,60) et Galapagos (34,57) gagnaient également 2,31 et 1,35% tandis que le poids-lourd arGEN-X (417,30) rebondissait de 2,43%.

Umicore (24,16) perdait 1,51% alors que Aperam (30,94) gagnait 1,34% supplémentaire, GBL (73,18) et Proximus (8,86) s'appréciant de 0,66 et 0,61%.

GIMV (45,40) et KBC Ancora (37,20) gagnaient par ailleurs 3,5 et 2,7% en compagnie de Tubize (68,00) et Colruyt (40,90) qui progressaient de 3,3 et 3,5%, Deceuninck (2,35) et Ascensio (48,50) de 3,7 et 5,5%, Immobel (28,85) et Xior (31,45) de 3,9 et 2,6%.

Biotalys (3,57) ajoutait 17,4% à ses gains antérieurs tandis que Mithra (1,144) et Sequana Medical (2,75) récupéraient 1,9 et 3,8% contrairement à Celyad (0,377) et IBA (10,42) qui abandonnaient 5,7 et 4,6%.