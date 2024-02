Le BEL 20 entame la semaine dans le rouge

Umicore (19,37) était en tête des baisses avec une chute de 2,8% alors qu'AB InBev (58,21) reculait de 0,4%. Ageas (39,66) et KBC (64,02) perdaient respectivement 0,9 et 0,1%, là où Solvay (23,60) et Syensqo (83,53) reculaient de 1,5 et 0,5%. Pour sa part, arGEN-X (375,40) chutait de 0,6% comme D'Ieteren (177,00), tandis que GBL (70,68) et Sofina (213,40) abandonnaient 0,7%.

De son côté, UCB (97,88) était en soutien avec une hausse de 1,5%, Cofinimmo (61,60) et Elia (102,50) s'appréciant de 0,3 et 0,2%.