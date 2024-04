Le BEL 20 a entamé la semaine en douceur, Solvay en tête

Partager:

Après avoir hésité lundi à l'ouverture, l'indice BEL 20 devait progressivement s'orienter à la hausse en restant toutefois à la traine de ses voisins européens, l'indice bruxellois regagnant finalement 0,41% à 3.849,87 points avec 15 de ses 19 éléments dans le vert, Solvay (28,27) en tête avec un bond de 3,36%.

Umicore (20,44) et Melexis (74,80) suivaient avec des mieux de 1,79 et 1,22% en compagnie de Aedifica (58,65) qui s'appréciait de 1,21%. AB InBev (55,54) valait 0,33% de plus que vendredi dernier, KBC (69,92) et Ageas (42,92) gagnant 0,89 et 0,52% tandis que Syensqo (90,37) et UCB (114,45) remontaient de 0,17 et 0,09%.

Galapagos (29,36) était positive de 0,55% alors que arGEN-X (357,40) était revenue à son point de départ, Lotus Bakeries (8.920) et Elia (96,55) restant négatives de 0,78 et 0,26% tandis que Sofina (214,00) et D'Ieteren (209,80) étaient positives de 0,94 et 0,38%. L'annonce d'une acquisition avait fait plonger Bpost (3,46) de plus de 7%, celle-ci perdant finalement 1,4% alors qu'on remarquait le rebond de 8% de Unifiedpost (4,30). Home Invest (16,98) et VGP (104,00) étaient positives de 4 et 2%, Cenergy (7,35) et Ekopak (18,70) gagnant de même 4,1 et 2,7% tandis que Bekaert (47,26) et Aperam (29,82) s'appréciaient de 1,2 et 1,9%, Kinepolis (40,85) de 1,3%.