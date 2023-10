Le BEL 20 entame octobre dans la morosité

Après un début de séance en hausse, l'indice BEL 20 et ses voisins européens devaient rapidement virer au rouge, l'indice bruxellois accroissant progressivement ses pertes jusqu'à confirmer un recul de 1,22% en terminant à 3.509,67 points avec 15 de ses éléments en baisse.

Une recommandation revue la baisse avait fait chuter Ageas (37,43) de 4,10%, Elia (88,95) suivant avec une perte de 3,99%. AB InBev (51,05) abandonnait 2,78% tandis que Barco (17,83) et Umicore (21,76) étaient négatives de 2,99 et 3,07%, Solvay (103,00) se dépréciant de 1,76% alors que arGEN-X (467,00) et Galapagos (32,80) progressaient de 1,39 et 0,83%, UCB (77,84) de 0,39%.

KBC (58,20) valait 1,59% de moins que vendredi, D'Ieteren (156,80) reculant de 1,94%, GBL (69,92) et Proximus (7,68) de 0,91 et 0,21%. Euronav (14,94) et Agfa-Gevaert (1,786) perdaient par ailleurs 2,8 et 2,4% alors que Atenor (11,70) et la BNB (462,00) chutaient de 2,9 et 2,3%, Unifiedpost (2,40) et Bpost (5,075) de 6,6 et 2,1%, DEME (101,00) et Shurgard (36,63) de 2,9 et 2,3%. Immobel (28,50) et Xior (26,50) étaient également en baisse de 2,2% alors que Warehouses Estates (34,20) bondissait de 5,5% en compagnie de Iep Invest (5,70), positive de 4,6%, Sipef (54,20) gagnant 3%.

Mithra (1,272) et Onward Medical (3,96) plongeaient enfin de 9,4 et 7,5%, Biotalys (4,30) et MDxHealth (0,253) de 8,5 et 6,3%, Nyxoah (6,70) et Celyad (0,612) de 3,4% ; Biosenic (0,1075) reculant de 6,5% alors que Oxurion (0,0013) récupérait 8,3%. Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,0510 USD, contre 1,0565 dans la matinée et 1,0575 vendredi. Le lingot d'or se négociait autour de 56.000 euros, en recul de 570 euros.