Le BEL 20 essaie de se maintenir au-dessus des 3.500 points

Après une ouverture en légère hausse jeudi, l'indice BEL 20 devait rapidement virer au rouge alors que ses voisins européens restaient bien orientés, l'indice bruxellois cédant 0,2% vers onze heures en s'inscrivant à 3.503 points avec 13 de ses éléments en baisse, D'Ieteren (154,30) et Galapagos (33,51) en tête avec des reculs de 1,7 et 1%.

Le poids-lourd arGEN-X (398,40) suivait avec une baisse de 0,9%, Solvay (105,30) cédant 0,1% tandis que UCB (67,30) repassait par son point de départ. AB InBev (57,37) et Ageas (39,73) valaient 0,3 et 0,8% de plus que la veille alors que KBC (52,44) reperdait 0,1%, Melexis (84,90) et Umicore (24,26) reculant de 0,8 et 0,7%.

WDP (25,72) revenait aux écrans avec un cours en hausse de 0,8% alors que Aedifica (58,15) et Cofinimmo (65,10) concédaient 0,4 et 0,2%. Atenor (5,60) et la BNB (493,00) chutaient par ailleurs de 4,1 et 2,9% tandis que Agfa-Gevaert (1,41) et Roularta (12,40) reculaient de 3,4 et 2,3%, Kinepolis (45,15) cédant 1,7% tandis que Bpost (4,718) regagnait 1,4%.