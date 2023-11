Le Bel 20 est parvenu à repasser et terminer dans le vert

Ageas (37,96) et AB InBev (55,92) étaient positives de 1,15 et 0,92%, Melexis (74,60) et Sofina (193,30) progressant de 1,08 et 0,73% tandis que UCB (66,10) et Galapagos (33,79) gagnaient 0,49 et 0,75% contrairement à Solvay (99,20) qui cédait 0,14%.

Elia (93,90) et D'Ieteren (150,70) reculaient de 0,69 et 0,33%, Proximus (8,06) de 0,62% tandis que les immobilières Aedifica (55,25) et Cofinimmo (61,45) chutaient de 3,07 et 2,46%.

Montea (67,30) et Xior (29,30) perdaient par ailleurs 2,3 et 3,8% tandis que Roularta (12,95) et Greenyard (5,71) bondissaient de 3,6 et 4%, Atenor (8,50) étant de même positive de 39,6% compte tenu du droit de souscription et après une remontée de plus de 50% depuis l'ouverture.

Oxurion (0,0008) et Sequana Medical (2,50) plongeaient enfin de 11,1 et 7% à l'inverse de Biosenic (0,0536) et Mithra (1,31) qui progressaient de 7,2 et 3,5% en compagnie de MDxHealth (0,307) qui gagnait 3,4%, à la veille de son regroupement d'une action nouvelle pour 10 anciennes.