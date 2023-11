Le BEL 20 est parvenu à se maintenir au-dessus des 3.500 points

A l'exception de l'indice DAX, le BEL 20 et ses voisins européens subissaient des dégagements jeudi, l'indice bruxellois reperdant 0,70% à 3.506,41 points avec 17 de ses éléments dans le rouge et après avoir regagné 2,68% depuis le début de la semaine.

Les poids-lourds AB InBev (56,44) et arGEN-X (450,00) valaient 0,09 et 1,01% de moins que la veille, KBC (51,80) et Ageas (38,06) reculant de 0,27 et 0,52% tandis que Solvay (103,30) et Galapagos (34,28) perdaient 1,76 et 1,30%, rejointes de justesse par UCB (67,68) qui cédait 0,12%.

Elia (102,50) se démarquait en progressant de 1,89% alors que les baisses étaient emmenées par Umicore (23,07) qui chutait de 2,33% devant Aedifica (57,40) et Aperam (26,81), négatives de 2,05% chacune, Sofina (198,00) et Barco (15,25) reculant de 1,98 et 1,61%.

D'Ieteren (154,00) se dépréciait de 1,60%, Proximus (8,74) cédant 0,34% tandis que Melexis (81,55) et GBL (72,20) terminaient 0,55 et 0,06% plus haut que la veille.

Inclusio (12,85) et Immobel (28,05) abandonnaient 2,6 et 2,4%, Home Invest (14,26) cédant 2,6% alors que Atenor (6,32) et Exmar (7,43) chutaient de 8,7 et 5,9%, les résultats de Unifiedpost (2,19) étant de même accueillis par une décote de 5,8%.

Ceux de IBA (10,76) avaient par contre été salués par un bond de 5,8%, écart ramené par la suite à 2,1% alors que Nyxoah (4,77) et Celyad (0,566) remontaient de 3,9 et 2,5% contrairement à Biotalys (2,55) et Oxurion (0,0008) qui plongeaient de 14,1 et 20%.