Le BEL 20 est parvenu à se maintenir au-dessus des 3.700 points

Après avoir évolué dans le rouge et trois heures sous les 3.700 points vendredi en journée, l'indice BEL 20 devait réduire ses pertes à l'instar de ses voisins européens et repasser dans le vert à l'approche de la clôture malgré les créations d'emplois américains supérieures aux attentes.

Solvay (28,33) et UCB (81,80) étaient également positives de 0,85 et 0,15% alors que arGEN-X (353,00) et Galapagos (37,75) reculaient de 0,81 et 0,47%.

Melexis (81,20) emmenait les baisses avec une perte de 1,34%, KBC (60,86) et Ageas (39,44) reculant de 0,46 et 0,98%, D'Ieteren (171,30) et Elia (111,50) de 0,46 et 0,98%.

AB InBev (58,86) gagnait de justesse 0,09%, rejoignant Proximus (8,96) qui était positive de 0,56%. Les immobilières voyaient Aedifica (62,10) et WDP (27,26) reculer par contre de 1,27 et 1,02%.

La BNB (586,00) et Atenor (6,92) valaient 4,2 et 2,5% de moins que jeudi alors que Roularta (13,80) et EVS (29,15) bondissaient de 7 et 3%, Viohalco (5,68) gagnant 3,3% supplémentaires.