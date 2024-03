Le BEL 20 est parvenu à se maintenir au-dessus des 3.800 points

En net recul le matin, UCB (114,50) ne cédait plus que 0,78% alors que Syensqo (86,71) avait viré de 1,28% à la hausse, Solvay (24,55) reculant de 2,04% tandis qu'arGEN-X (366,00) répétait son dernier cours de la veille.

KBC (69,02) et Ageas (41,95) valaient 0,35 et 1,21% de plus que la veille, AB InBev (55,82) progressant de 0,54%, Ackermans (159,90) et D'Ieteren (204,20) de 0,63 et 0,69%. De nouvelles cessions faisaient bondir Colruyt (43,15) de 3,1%, Ascensio (46,75) et Exmar (7,80) étant positives de 3,5 et 3,7%, Sipef (54,50) de 1,3%, Atenor (6,52) et la BNB (490,00) de 2,5 et 2,1%.