Le BEL 20 est parvenu à se maintenir au-dessus des 3.900 points

AB InBev (57,62) et Aedifica (59,75) étaient stationnaires et huit éléments du BEL 20 bien orientés, emmenés par Galapagos (25,74) qui gagnait 1,82% devant arGEN-X (340,70) et UCB (128,65), en hausse de 1,04 et 1,70% alors que Solvay (33,63) et Syensqo (91,42) abandonnaient 1,98 et 1,34%.

KBC (66,86) valait 0,24% de plus que la veille tandis qu'Ageas (45,70) cédait 0,17%. Lotus Bakeries (9.780) reculait de 0,20%, D'Ieteren (199,60) et Melexis (82,65) de 1,58 et 0,90%, Ackermans (162,70) de 0,97%. Cofinimmo (60,90) et Elia (93,40) étaient par contre positives de 1,33 et 1,19%.