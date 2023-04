Le BEL 20 est repassé par son point de départ à de multiples reprises

Umicore (29,24) chutait toujours de 2,53%, Aperam (32,44) et Proximus (8,59) abandonnant 1,25 et 1,10% tandis que Solvay (107,70) était en baisse de 0,92% contrairement à UCB (87,70) qui progressait de 0,64%, arGEN-X (353,00) et Galapagos (34,58) de 1,79 et 2,13%.

KBC (65,88) et Ageas (40,27) cédaient 0,09 et 0,71%, AB InBev (59,67) reculant de même de 0,32% alors que D'Ieteren (169,20) et Barco (26,76) s'appréciaient de 0,89 et 2,45%.