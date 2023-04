Le BEL 20 est resté à la traine de ses voisins mais en légère hausse

Freiné par son poids lourd AB InBev (60,61), en recul de 0,77% mardi, l'indice BEL 20 devait rester à la traine de ses voisins européens tout en restant bien orienté comme ceux-ci en terminant à 3.817,13 points, en progrès de 0,26% avec 12 de ses éléments dans le vert.

arGEN-X (346,10) pesait également sur l'indice en reculant d'1,51% en compagnie de Melexis (97,50) et Barco (27,20) qui abandonnaient 2,26 et 2,09%. UCB (85,56) et Galapagos (35,10) cédaient 0,56 et 0,34% alors que Solvay (106,55) se distinguait par un bond de 2,95%, Aperam (31,93) et Umicore (30,06) regagnant 2,77 et 1,90%.

Ackermans (155,50) et GBL (79,14) valaient 1,17 et 1,07% de plus que jeudi, KBC (64,38) et Ageas (40,53) ayant porté leurs gains à 0,47 et 1,63%. Proximus (8,968) avait par contre viré de 0,07% à la baisse alors qu'Elia (125,60) et Cofinimmo (84,65) s'appréciaient de 0,16 et 1,38%. Orange Belgium (16,16) bondissait par ailleurs de 10,2% sur rumeur d'OPA, Keyware Tech. (1,03) progressant de 5,1% après avoir plongé de 17% en journée.

Roularta (17,95) et Van de Velde (36,15) gagnaient 3,1 et 2,2% tandis qu'Econocom (3,055) et Tessenderlo (30,25) s'appréciaient de 2,5% chacune, Kinepolis (44,80) et Unifiedpost (3,925) abandonnant par contre 2,1 et 2,2%. Fagron (16,70) et Biocartis (0,649) étaient enfin positives de 3,5 et 3,3%, Onward Medical (4,86) progressant de 3,8% et MDxHealth (0,30) de 3,8 et 2%. Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,0920 USD, contre 1,0900 dans la matinée et 1,0915 jeudi dernier. Le lingot d'or se négociait autour de 58.950 euros, en recul de 245 euros.