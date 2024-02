Le BEL 20 est resté négatif sous la pression d'AB InBev

Après avoir plongé de 5,35% mercredi à l'ouverture sous l'influence des résultats et prévisions de Heineken, AB InBev (57,92) a confirmé un recul de 2,49% et maintenu l'indice BEL 20 de 0,28% dans le rouge à 3.665,30 points, alors que les indices européens évoluaient au rebond à l'instar de Wall Street.

Aperam (30,39) abandonnait également 1,97%, en compagnie de Galapagos (36,11) et Syensqo (82,61), qui reculaient de 1,04 et 0,73%. À l'inverse, Solvay (23,49) et UCB (94,06) gagnaient 1,29 et 0,84%.

Ageas (38,46) cédait de justesse 0,03%, tandis que KBC (63,10) s'appréciait de 0,45%, Sofina (219,80) et Proximus (8,35) remontant de 1,20 et 1,16%. Par contre, Elia (105,00) et D'Ieteren (175,40) reculaient de 0,38 et 0,51%.