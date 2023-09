Le BEL 20 est resté positif et au-dessus des 3.700 points

AB InBev (53,41) et Ageas (40,19) se démarquaient toujours en reperdant 0,71 et 0,15%, rejointes par arGEN-X (487,60), en baisse de 0,25%.

Proximus (7,90) et Melexis (81,65) valaient 2,04 et 1,68% de plus que mardi, Aperam (27,70) et Aedifica (56,70) remontant de 1,84 et 2,16% tandis que KBC (61,12) et Sofina (200,80) s'appréciaient de 0,86 et 1,77%, D'Ieteren (161,90) et Ackermans (145,00) de 0,87 et 1,19%, Solvay (109,30) de 1,53%.