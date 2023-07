Le BEL 20 est resté prudemment positif

Le BEL 20 et ses voisins européens devaient progressivement se redresser et virer au vert lundi matin, des dégagements de fin de journée devant ramener le gain de l'indice bruxellois à 0,12%, celui-ci terminant à 3.507,13 points avec 12 de ses éléments en hausse, D'Ieteren (156,30) étant stationnaire.

AB InBev (50,68) et KBC (64,50) gagnaient de justesse 0,10 et 0,12%, Ageas (36,78) étant positive de 0,74% tandis que Aperam (28,22) remontait de 0,79% contrairement à Umicore (25,55), en baisse de 0,62%.

Melexis (89,20) et Aedifica (61,10) étaient en tête avec des gains de 1,48 et 1,50% alors que Elia (108,70) conduisait les baisses en chutant de 2,07%.

arGEN-X (351,60) et UCB (78,44) étaient positives de 0,98 et 0,13%, Solvay (101,75) et Galapagos (36,96) reculant par contre de 0,54 et 0,62%.

Crescent (0,0196) et Nyrstar (0,1585) se mettaient par ailleurs en évidence en bondissant de 25,6 et 6,4%, Titan Cement (17,54) et Bpost (4,202) s'appréciant de 2,1 et 1,6% tandis que Econocom (2,65) et Engie (14,90) abandonnaient 1,3% chacune.

Biocartis (0,358) et Hyloris (10,95) étaient enfin négatives de 1,8 et 2,2% alors que MDxHealth (0,326) et Sequana Medical (3,15) regagnaient 1,9 et 1,6%.