Le BEL 20 est resté seul dans le rouge

Partager:

Repartant à la baisse peu après l'ouverture de mardi, l'indice BEL 20 devait évoluer seul dans le rouge jusqu'à confirmer une petite baisse de 0,14% à 3.620,51 points grâce à un rebond final.

Il subissait la pression de son poids-lourd arGEN-X (363,10) qui reperdait 2,18% après avoir bondi de 6% la veille, Elia (106,70) et Melexis (80,45) abandonnant 2,56 et 2,31%. Aperam (29,94) et Galapagos (35,99) emmenaient par contre les hausses en bondissant de 3,89 et 2,59% tandis que UCB (86,70) et Syensqo (84,87) gagnaient 0,93 et 0,06%, Solvay (23,47) cédant 0,76%.

AB InBev (58,14) était positive de 0,85%, Ageas (38,18) gagnant 0,95% alors que KBC (58,40) reculait de 1,02%. Sofina (218,60) et Umicore (20,75) regagnaient 0,92 et 0,44% tandis que Proximus (8,50) reculait de 0,91%, Aedifica (56,65) et Cofinimmo (64,05) de 1,13 et 1%, D'Ieteren (177,70) de 0,50%. Des prises de bénéfices faisaient par ailleurs reculer Lotus Bakeries (8.890) de 5% après son bond de 19,24 de la veille, Ascensio (45,75) reculant de 6,7% pour une hausse de 1,9% compte tenu de son détachement de coupon.