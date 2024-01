Le BEL 20 et ses voisins attendent les annonces de la FED

AB InBev (57,74), Ageas (39,79) et KBC (60,88) valaient 0,5% de plus que mardi alors que Sofina (221,40) et Melexis (79,60) reculaient de 0,8 et 1%.

Syensqo (81,27) et Solvay (26,05) étaient en tête avec des hausses de 1,8 et 1,4%, UCB (86,88) s'appréciant de 0,8% alors que arGEN-X (347,90) et Galapagos (34,66) cédaient 0,4 et 1%.

Les immobilières voyaient Aedifica (60,05) et Cofinimmo (67,15) progresser de 0,9 et 0,7% tandis que Umicore (20,88) regagnait 0,7% à l'inverse d'Aperam (28,93) qui reculait d'autant, D'Ieteren (187,50) et Proximus (8,78) cédant 0,4 et 0,3%.

Atenor (6,52) et Agfa-Gevaert (1,24) abandonnaient par ailleurs 2,4 et 1,7% alors que Unifiedpost (2,93) rebondissait de 6,3%, Shurgard (43,20) et Econocom (2,36) remontant de 2,5 et 2,1%, Kinepolis (41,15) et Orange Belgium (13,14) de 1,1%.

Onward Medical (3,40) ajoutait 18,5% aux 21,6% déjà engrangés la veille, Nyxoah (8,20) repartant de 12,9% à la hausse après avoir reperdu 34,6% mardi. Oxurion (0,0003) chutait enfin de 25% supplémentaires, Celyad (0,406) et IBA (10,34) abandonnant 4,5 et 3,5%.